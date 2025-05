Il festival della lettura. Ecco giorni... Leggendari. Raffica di appuntamenti

Incontri e spettacoli, storie lette e da leggere. Autori e laboratori. Un mondo fantastico. È “Leggenda Festival“. "Ragazze e i ragazzi delle scuole empolesi possono incontrare gli autori e le autrici di questo straordinario festival", dice l’assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi. Saranno giorni indimenticabili, con ospiti fantastici, parate con grandi personaggi per bambini e la conclusione con i 25 anni di Geronimo Stilton. "Tre giorni con autori e autrici, tanti spettacoli teatrali, laboratori, corsi di ogni tipo. Protagoniste saranno le storie, lette, presentate da chi le ha scritte, illustrate da chi le ha immaginate e messe in scena dagli attori e dai performer che prenderanno parte a questa ottava edizione del Leggenda Festival – aggiunge il direttrice artistica Silvia D’Achille –. Leggenda è un festival che intreccia storie, parla ai grandi e ai piccini, unisce varie forme d’arte, fa incontrare chi scrive e chi legge, chi illustra e chi osserva, chi recita e chi ascolta. Spero che anche chi non si considera lettore venga a trovarci… per dare a sé stesso la possibilità di cambiare idea!". Leggenda, presenta, un ricco programma di appuntamenti. Vediamoli.

Oggi a partire dalle 9, la Biblioteca Fucini ospiterà presentazioni, e spettacoli: Matteo Grimaldi, “Alias”, Giunti e “Il violino di Filo”, Giunti, Chiara Lossani e Emiliano Mori, “Un tritone per amico”, Editoriale Scienza, Gigliola Alvisi, “Storie senza frontiere”, Piemme, Ilaria Perversi, “Vietato sputare fuoco” e “Lontano lontanissimo”, Lapis, Il Castoro, Luca Cognolato, “Campioni del basket di oggi”, Edizioni EL, Arnold Cardaropoli (4 Arnold4 and Family) “Mamma, stai calma!”, Piemme, il libro ufficiale di Arnold & Family, il creator con più di 100 milioni di visualizzazioni su TikTok , Annalisa Strada, “Alle medie senza cellulare”, Piemme, gli spettacoli teatrali “In Scatola” con Alice Bachi e Silvia Grande e “Pollicino Pop” con Teatro Invito. Alle 21 uno degli appuntamenti di punta di questa edizione, l’incontro con Luca Trapanese, che conversa con Matteo Grimaldi a partire dal libro “Non chiedermi chi sono”, Salani, e non solo.

A Palazzo Leggenda, letture e attività per scoprire la meraviglia e lo stupore dentro il tempo lento, Marianna Balducci, “Le regine litigiose”, Edizioni Clichy, lo spettacolo con laboratorio “Mano Mano Piazza” con Rossella Parrucci, Piccoli Filosofi in viaggio, Esperienza di Philosophy for children, Daniele Movarelli, “Supercarlo”, Gallucci La Spiga e “Mi chiamano Teschio”, Sinnos, laboratorio di tecniche illustrative con l’illustratrice Nicoletta Bertelle, 12 Storie di Vita, libro scritto e illustrato da Pietro Panichi, Emanuela Busà, “Vera la mongolfiera”, Glifo. Al Il Nido dei Nidi, apertura mostra “Un barattolo di stelle tutto nostro”, letture ad alta voce e letture animate, in Piazza della Vittoria, “Volta la pagina”, Camelozampa, incontro con l’illustratrice Nicoletta Bertelle, Libreria Rinascita, costruzioni a molte mani per ragazze e ragazzi in gamba, Libreria Libri & Persone, Le Mani e la Carta, laboratorio di origami con Monica Landi. Alle 15.30, per le vie del centro di Empoli, Il Mago di Oz, parata di personaggi sui trampoli con la musica della Banda del Cam.

Alla Libreria Libri & Persone, laboratorio del gesto e del linguaggio non verbale tenuto da Giulia Gnassi, educatrice-assistente alla comunicazione, a partire dalla lettura silenziosa del libro “L’onda” di Suzy Lee.In Piazz,a delle Vittoria, Annalisa Strada, “I mostrucci”, Piemme.