Il festival dei Comuni medievali. Anche la città fra i protagonisti

Valorizzare storia e tradizioni. C’era anche Fucecchio, rappresentato dall’assessore alla cultura e al turismo Daniele Cei, venerdì scorso a Viterbo in occasione del Festival dei Comuni medievali. L’incontro si è tenuto nella sala Regia di Palazzo dei Priori con una doppia sessione di lavori, con una prima parte dedicata all’importanza della rete per il turismo storico e rievocativo, e con l’assemblea, nel pomeriggio, dei comuni aderenti alla rete. Sono già 31 le città coinvolte, suddivise in 10 regioni e caratterizzate da un patrimonio materiale e immateriale riferibile al periodo medievale di indiscutibile rilievo.

Un progetto firmato da Medieval Italy, nella figura del suo fondatore Renato Chiti, che ha avuto in Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, il riconoscimento necessario a fare il salto di qualità: Enit ne è diventato partner strategico, con l’obiettivo dichiarato di creare un’offerta italiana di turismo profondamente incentrato sull’autenticità medievale dei luoghi, oltre a un calendario di eventi e rievocazioni storiche di assoluta eccellenza.