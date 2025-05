Il cuore grande di Spalletti. Ct in campo contro i tumori. È il nuovo testimonial di Att

di Andrea Ciappi

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti, è testimonial della campagna “5 per mille“ a favore della Att-Associazione Toscana Tumori. L’allenatore di Certaldo, sempre legatissimo alla sua terra, conferma quindi il proprio impegno in importanti iniziative di solidarietà. "L’ATT – ha detto il presidente Giuseppe Spinelli – da oltre 25 anni cura gratuitamente a domicilio i malati di tumore della Toscana. Ogni giorno i nostri professionisti entrano nelle case dei pazienti per portare cure, sostegno, ascolto, e lo fanno con dedizione, passione e coraggio, impegnandosi per migliorare la vita di chi sta affrontando un momento difficile. E chi meglio di Luciano Spalletti può rappresentare questi nostri valori? Serietà, professionalità, umiltà sono, infatti, principi di cui da sempre si è fatto portatore come tecnico e come uomo. Oltretutto Spalletti è un toscano autentico, ambasciatore, in Italia e nel mondo, della Toscana e della sua storia di cura, di volontariato, di attenzione civile e sociale su cui si basa l’operato dell’Att. La riconoscibilità di Luciano Spalletti e le sue qualità umane fanno di lui la scelta perfetta per diffondere la cultura della solidarietà, della condivisione e dell’attenzione a chi ha bisogno di aiuto".

Lo slogan della campagna, “Il tuo 5×1000 per i nostri prossimi 25 anni“, è l’invito a guardare al futuro con la consapevolezza di quanto è già stato fatto e con la certezza di quanto, con l’aiuto di tutti, l’Att potrà ancora continuare a fare per rispondere in modo sempre più efficace e tempestivo alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie. “Perché Att c’è“ recita la campagna e questo è l’obiettivo principale dell’associazione: non lasciare mai solo nessun malato di tumore. La campagna, realizzata da una società di comunicazione visiva, prevede manifesti, cartelloni oltre a banner digitali e contenuti video che saranno diffusi sul sito web, le pagine social e il canale YouTube di Att. La campagna sarà presente anche sulle vetture di una società di taxi toscana che ha concesso gratuitamente gli spazi pubblicitari.