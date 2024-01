Il Contrappunto. Partenza al top nel nuovo anno

EMPOLI

Un famoso proverbio, che recita “Se il buon giorno si vede dal mattino“, è normalmente utilizzato per indicare come un buon inizio preannunci a sviluppi positivi. Esattamente quello che si augurano all’associazione Il Contrappunto per la loro attività di questo 2024, che si è aperto con il grande successo del concerto di Capodanno. Quella andato in scena lunedì scorso in un Palazzo delle Esposizioni di Empoli allestito a festa, era la terza edizione di un evento che sta ormai diventando appuntamento fisso per dare il benvenuto al nuovo anno. Un concerto, come detto, che che ha riscosso un enorme successo, con una sala gremita in ogni ordine di posto. Quest’anno, inoltre, il concerto ha avuto un significato particolare, perché ha di fatto aperto il cartellone delle celebrazioni del centenario della scomparsa di due grandi compositori come Ferruccio Busoni, empolese doc, e Giacomo Puccini. Sul palco si sono esibite voci di statura internazionale come il soprano Maila Fulignati di Empoli, il tenore Giorgio Casciarri e il baritono Carlo Morini. Insieme a loro, la Corale Santa Cecilia sotto la direzione del maestro del coro Simone Faraoni e del rinomato direttore d’orchestra Massimiliano Caldi, ha offerto una performance indimenticabile, come testimoniato dal caloroso applauso tributato alla fine della serata dal numeroso pubblico presente.

"È con grande soddisfazione che notiamo l’entusiasmo e la partecipazione della cittadinanza empolese. Questa risposta calorosa ci fa ben sperare per l’accoglienza dei futuri eventi in programma per questo 2024, rafforzando il legame tra la nostra associazione e la comunità locale – ha commentato il maestro e presidente de Il Contrappunto, Damiano Tognetti –. Con eventi di tale calibro, l’associazione Il Contrappunto si conferma un punto di riferimento culturale nell’ambito musicale a livello locale e regionale". A breve l’associazione culturale empolese presenterà anche i prossimi appuntamenti musicali dell’anno.