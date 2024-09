Il consumo del suolo. L’incontro pubblico col climatologo Mercalli

Il consumo del suolo sarà al centro di un incontro pubblico in programma venerdì 6 settembre alle 21 alla Casa del Popolo di Sovigliana. Organizzato dai comitati cittadini Salviamo la collina dal cemento, Spicchio meno cemento più verde e Trasparenza per Empoli, l’evento vedrà la partecipazione da remoto del noto climatologo Luca Mercalli (nella foto tratta da Fb) che parlerà di tutela degli ecosistemi. "Un’occasione unica per approfondire un tema complesso e capire perché la tutela del suolo è fondamentale per il futuro del nostro pianeta e delle nostre comunità – spiegano gli organizzatori tenendo a sottolineare che l’invito a partecipare è esteso al sindaco Vanni e a tutta la giunta comunale di Vinci –. Mercalli, con la sua consueta capacità divulgativa, che da decenni si occupa dei cambiamenti climatici prodotti dall’uomo, ci spiegherà perché è così importate difendere il suolo dal cemento. Per chi lo desidera, sarà possibile partecipare a un’apericena a sostegno delle attività dei comitati, previa prenotazione". L’evento è aperto a tutti e l’ingresso è libero; e sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube @incomunepervinci.