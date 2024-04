Il commercio e le sfide del futuro: "Tutele ed eventi per tutto l’anno"

Grandi eventi per rendere la città sempre più attrattiva. Ma anche misure per contenere il degrado in favore di una sicurezza che sia tangibile. Evitare lo spopolamento dei centri storici a fronte di un commercio online selvaggio, competitivo e sregolato. Le sfide che il mondo dell’impresa lancia ai candidati sindaco di Empoli guardano al futuro di una città che sia a misura di imprenditore. Sono tanti i temi su cui Confesercenti incalza i candidati sindaco.

"Siamo partiti, anni fa, da una situazione molto complicata in centro storico, con un numero importante di fondi sfitti e mancanza di attrattività - è il resoconto di Gianluca D’Alessio, responsabile Confesercenti - E’ oggettivo: oggi Empoli è uno dei comuni più dinamici e nel ‘giro’ questa problematica non c’è più. Il turn over è fisiologico, la vita media di un’impresa si è molto abbassata, ma c’è volontà di investimento. Ai candidati chiediamo di tutelare questo piccolo patrimonio. Perché quello che succederà nei prossimi anni sarà determinante: andare avanti su questa strada o fare passi indietro?". Tra i temi centrali quello delle regole; regole che significano sicurezza, garanzia di qualità nel mondo del commercio, ma anche dare sostenibilità alle attività già esistenti. Confesercenti a tal proposito riprende la questione ordinanze di chiusura alle 20 - emessa dalla giunta in carica - per alcune attività tra kebab e minimarket nelle zone critiche della città. "Uno strumento che abbiamo approvato se pensato con la logica di tamponare una situazione emergenziale, a patto che si apra subito un ragionamento su come darsi delle regole affinchè la libertà d’impresa sia salvaguardata ma si evitino allo stesso tempo problemi di sicurezza". Per Confesercenti un altro tema chiave è il turismo. "Non accontentiamoci di Empoli città baricentrica, scelta dal turista per comodità sulla direttrice costa-città d’arte. Puntiamo, piuttosto, a uno sviluppo turistico vero: gli eventi sono un volano imprescindibile. Chiediamo ai candidati come intendano sostenere questo aspetto".

Andare oltre il Natale, con manifestazioni di punta spalmate su tutte le stagioni. "C’è, di conseguenza, il rischio dell’abbandono del centro, perché le dinamiche di vendita si sono spostate sull’online. Come si intendono tutelare i negozi di vicinato, che hanno un’importante funzione sociale oltre ad essere presidi di sicurezza?".

Y.C.