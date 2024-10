Il comitato ’Stop 5g’ non si arrende: "Volantinaggio per informare tutti"

Il comitato Stop5GEmpoli non ci sta a far cadere nel dimenticatoio le ragioni che lo hanno spinto in prima battuta a costituirsi e poi a impegnarsi nella difesa della salute collettiva. Ecco perché, partendo dalla considerazione che la maggior parte delle persone, residenti dell’Empolese Valdelsa compresi, non ha consapevolezza di come e quanto la vicinanza alle antenne per la telefonia mobile possa essere dannosa per la salute umana, ha deciso di effettuare una massiccia operazione di volantinaggio informativo sul territorio stesso dell’Unione dei Comuni.

Il portavoce del comitato, Tiberio Tanzini, ha inoltre illustrato in una nota cosa viene richiesto espressamente alle amministrazioni comunali dell’Empolese Valdelsa: "Vogliamo progressivamente costruire un rapporto di collaborazione, non di contrapposizione, poiché ci rendiamo conto che anche esse sono messe in un angolo da una normativa nazionale scritta sotto dettatura delle lobbies". Esaminando poi la situazione specificamente empolese, Tanzini nota che: "Tuttavia, per ora, abbiamo avuto solo timidi, insufficienti riscontri da parte dell’amministrazione comunale di Empoli, non ancora un cambio di indirizzo". Una ’timidezza’ di intervento che caratterizza la risposta anche della maggior parte delle altre amministrazioni, visto che, scrive ancora Tanzini, “agli inizi di luglio abbiamo inviato ai Sindaci degli 11 comuni una lettera aperta affinché si facessero parte attiva con Anci Toscana e Anci Nazionale per modificare la normativa nazionale tenendo conto anche degli aspetti sanitari e non solo delle esigenze: non abbiamo ancora avuto alcuna risposta e non ci risulta sia stato fatto nulla".

Il Comitato di Cortenuova e il Comitato di coordinamento Stop5G Empolese Valdelsa avevano chiesto al Comune di essere ricevuti in delegazione dall’assessora all’ambiente Laura Mannucci o dal sindaco "ma non abbiamo ricevuto risposta". E sempre in riferimento alla difficoltà di trovare un’occasione di confronto pubblico e condiviso sui rischi per la salute della popolazione, il comitato Stop 5GEmpoli aggiunge: "ll sindaco Mantellassi aveva promesso un evento da organizzarsi questo autunno sui rischi per la salute derivanti dall’esposizione alle onde elettromagnetiche. Che ne è stato?".