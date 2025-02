Il comitato scientifico già al lavoro

Il percorso che porterà a un’attribuzione definitiva a Leonardo da Vinci oppure a un altro esito non è affidato al caso, bensì a un comitato scientifico composto da studiosi di provata e lunga esperienza per quanto riguarda Leonardo e la sua opera. Fanno quindi parte del comitato scientifico la dottoressa Roberta Barsanti, direttrice della Biblioteca e del Museo Leonardiani di Vinci, che ha avuto modo di condividere le sue ricerche e riflessioni su questo disegno, che conducevano a prendere in considerazione il nome di Leonardo, con un gruppo di studiosi ed esperti che avevano dimostrato il loro interesse per l’opera. Sono stati coinvolti, per le rispettive competenze i Professori Andrea De Marchi (Università degli Studi di Firenze), Pietro C. Marani (Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore), Giovanni Pancani (Università degli Studi di Firenze), Marco Gaiani (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), il funzionario restauratore della Soprintendenza ABAP di Firenze Alberto Felici. Alle fasi iniziali ha partecipato anche Donatella Pegazzano (Università degli Studi di Firenze) per la sua conoscenza dei documenti relativi alla famiglia Bracci.