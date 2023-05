Il Chianti negli Usa Si parte da Miami

Aspettando la ‘vetrina’ di casa, cioè la grande Mostra del Chianti a fine mese, intanto se ne allestiscono altre dall’altra parte dell’oceano: il Consorzio del vino rosso Docg presieduto da Giovanni Busi sarà a Miami oggi, il 17 a Houston e infine il 18 a Los Angeles. Tre tappe fondamentali del ‘Chianti Lovers US Tour 2023’, un viaggio all’interno del mercato americano, che è ancora oggi il maggior estimatore del vino toscano nel mondo. Negli Usa le etichette di Montespertoli e dell’Empolese saranno protagoniste. Saranno due i grandi focus sul vino Chianti per questa edizione: a Miami e Houston si presenteranno i vini Chianti Riserva 2019 in degustazione orizzontale, mentre a Los Angeles i riflettori si accenderanno su un format inedito di Masterclass Chianti insieme a formaggi italiani d’origine.