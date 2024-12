Il Capraia per la comunità. Donati taccuini e penne

Non solo forti in campo, ma anche attenti alla comunità del proprio paese fuori dal rettangolo di gioco. Il Capraia Fc, capolista nel campionato di calcio di Terza Categoria fiorentina, ha infatti distribuito dei piccoli regali di Natale agli alunni della scuola elementare Corrado Corti di Capraia Fiorentina. "È un’iniziativa per sensibilizzare il paese, perché crediamo fermamente nei valori di unione e comunità – commentato il presidente del club gialloblu, Stefano Sani –. Abbiamo donato un blocco note e una penna con il nostro stemma, affinché possano scriverci i loro sogni e pensieri, come facevamo noi alla loro età. Il nostro scopo infatti è creare un punto di riferimento per tutti e rafforzare i legami ed il senso di appartenenza. Ci siamo rivolti ai bambini delle elementari, poiché sono loro il futuro di Capraia e, non avendo una scuola calcio, non tutti ci conoscono. La nostra speranza è che questi bambini possano prendere conoscenza di quello che stiamo facendo, e che un domani ci siano loro al posto nostro".