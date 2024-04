Il cantiere sulla strada 436. A giorni le prime operazioni. I lavori iniziano dal confine

Ancora una manciata di giorni, si apprende, per il disbrigo di alcuni passaggi. Ma con maggio le ruspe inizieranno a lavorare per l’allargamento della Strada Regionale 436 e la realizzazione di una nuova pista ciclabile nel tratto compreso tra San Pierino e San Miniato Basso. Il cantiere è stato aperto mercoledì 27 marzo dal presidente Eugenio Giani insieme all’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli. Presenti anche il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e i tecnici della Regione e dei Comuni che si sono occupati del progetto. Il primo tratto interessato dai lavori sarà sul confine e durante le operazioni di cantiere si viaggerà con un senso unico di circolazione.

Il progetto riguarda la realizzazione dell’adeguamento e la messa in sicurezza della strada, appunto, dalla località San Pierino nel Comune di Fucecchio all’intersezione con via Marconi nel Comune di San Miniato con annessa realizzazione di pista ciclopedonale. I lavori sono divisi in due stralci per un importo complessivo di 2 milioni 150 mila euro di cui 2 milioni e 100 mila euro di finanziamenti regionali e 50 mila euro euro da parte del Comune di Fucecchio. Il primo completamento dovrebbe arrivare all’obiettivo nella parte di San Miniato. La Strada Regionale 436, quando sarà interamente completata, sarà un anello di congiunzione fondamentale per il collegamento nord-sud: con l’area senese attraverso la Srt 429 e con la Lucchesia attraverso la Srt 435. Grazie a questo progetto, saranno realizzati anche un percorso ciclo-pedonale dedicato, che consentirà di superare uno dei tratti più pericolosi della via Francigena, e un miglior collegamento con Fucecchio per quanto riguarda la stazione ferroviaria, oltre alla realizzazione della rotatoria tra l’attuale svincolo tra via dei mille e viale Marconi che consentirà un ulteriore alleggerimento del traffico.

Verrà anche migliorata l’accessibilità delle utenze deboli, in particolare al Cimitero del Comune di Fucecchio anche in relazione ai servizi Tpl su gomma, la visibilità dei passaggi pedonali e la percorribilità da e per la Fi-Pi-Li. Nel dettaglio, il primo stralcio dei lavori è tutto nel Comune di Fucecchio per un importo complessivo di 1.433.646,71 euro con 50mila euro finanziate dal Comune. Il secondo stralcio è nel Comune di San Miniato e prevede la realizzazione di una rotatoria per un finanziamento di 666.353,29 euro.