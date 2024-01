Il candidato Cellini si presenta: "Il programma insieme ai cittadini"

Aveva annunciato l’intenzione di candidarsi sui social, lo scorso ottobre. E ieri è arrivata l’ufficializzazione della candidatura di Pardo Cellini alle prossime comunali. L’avvocato correrà in autonomia, sotto le insegne della lista civica "Più Certaldo": un movimento "slegato da ogni logica o vicinanza politica nei confronti del vari partiti", che si pone l’obiettivo di coinvolgere attivamente alcuni dei principali rappresentanti del territorio (dall’associazionismo alla cultura, dal commercio allo sport) portando loro ad impegnarsi attivamente per il paese in veste di candidati al consiglio. "Occorre restituire a Certaldo una sua identità. E per farlo serve un percorso approfondito che abbracci la sfera quotidiana dei cittadini – ha commentato Cellini - il nostro paese ha un potenziale tanto grande quanto inespresso, a mio avviso. Mi sono subito messo al lavoro e ho già messo in calendario i primi incontri con associazioni e residenti, per stilare un programma che si basi su un reale cambiamento condiviso con la comunità".

Il programma non prescinderà da capisaldi quali sanità, scuola, trasporto scolastico, cura del territorio e dissesto idrogeologico. Senza dimenticare la riqualificazione del centro urbano, con Cellini che è intervenuto anche sulla polemica a distanza fra il sindaco Giacomo Cucini e il rettore dell’Unistrasi Tomaso Montanari. "Vorremmo portare all’attenzione dell’amministrazione le nostre proposte sul tema. Partendo dal fatto che le carte pubblicate non siano aggiornate e quindi non sappiamo quale possa essere il progetto definitivo – ha affermato - piazza Boccaccio deve essere pensata come un elemento dal profondo valore storico e architettonico e sacrificare una parte del verde già esistente ci porta a pensare che in futuro vi saranno minori spazi di aggregazione. Nei prossimi giorni avvieremo una campagna di ascolto, perché è evidente che l’attuale processo di riqualificazione del centro urbano di Certaldo non soddisfi una buona fetta di cittadinanza". E per quel che riguarda eventuali alleanze? La questione non si pone al momento, considerando l’intenzione di correre autonomamente e ribadendo l’apoliticità della nuova formazione. Eventuali proposte da parte di centrodestra o centrosinistra potrebbero quindi essere eventualmente valutate solo in caso di ballottaggio. Cellini punta ad ogni modo all’elezione a sindaco e lo ha detto chiaramente. A breve potrebbe infine essere ufficializzata l’investitura di Giovanni Campatelli a candidato sindaco del centrosinistra, in attesa che si esprime anche la destra.

Giovanni Fiorentino