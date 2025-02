Il bilancio comunale di un anno?. A Gambassi se lo sono giocato

Secondo i dati del MEF, a Gambassi nel 2023 sono stati giocati online e nelle ricevitorie un totale di 4.745.418 euro. Solo per fare un paragone, dico che si tratta di un importo di poco inferiore all’ammontare del bilancio del Comune di quell’anno, che era di 4.984.000 euro. Ma l’aspetto più tragico e assurdo al tempo stesso è che ci è stato detto di essere una realtà più virtuosa rispetto ad altre: in numerosi Comuni, il totale del denaro giocato è superiore ai bilanci comunali.

E’ la considerazione del sindaco Sergio Marzocchi, che ha posto l’accento su un tema che di tanto in tanto torna a fare capolino nel dibattito pubblico di tutta Italia. E al quale il Comune di Gambassi si sta mostrando molto sensibile: nei giorni scorsi l’ente ha organizzato un incontro con don Armando Zappolini, direttore della Caritas di San Miniato e ormai da dodici anni promotore e portavoce della campagna nazionale "Mettiamoci in gioco" per il contrasto al gioco d’azzardo per gli effetti sulla salute delle persone.

"I dati sul gioco d’azzardo, a livello nazionale, sono sconvolgenti – ha aggiunto Marzocchi - un fenomeno devastante, che travolge famiglie intere e le riduce in povertà". E nemmeno Gambassi è immune. Sulla base delle statistiche del Ministero delle finanze, fa sapere l’amministrazione, la somma giocata nelle ricevitorie del territorio comunale (gratta e vinci, slot, ecc.) ha superato nell’ultima rilevazione il mezzo milione di euro, attestandosi per la precisione a quota 502.367 euro. Ma se prendessimo come riferimento le scommesse e il gioco online, verrebbe una cifra ben otto volte superiore: 4.243.050 euro l’ammontare delle giocate telematiche.

Dividendo poi il totale giocato per il numero dei residenti, è come se ogni abitante di Gambassi avesse giocato in un anno quasi 10mila euro (9.784, per l’esattezza). "Numeri che devono far suonare un campanello d’allarme – ha concluso il primo cittadino – come amministrazione, ci siamo impegnati e ci impegneremo a supportare iniziative di sensibilizzazione sull’argomento". La spinta decisiva, però, deve arrivare dalla cittadinanza.