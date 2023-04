.Il Bar Viti è in vendita Si cerca un investitore Ma la piazza perde pezzi

di Tommaso Carmignani

Il Bar Viti, o meglio il locale che faceva spazio ad una delle attività storiche di piazza Don Minzoni, è in vendita. Lo dice un cartello appeso sulle serrande ormai abbassate da anni, un annuncio apposto dal proprietario per far capire ai futuri investitori che quell’immobile è a disposizione di chiunque abbia soldi e idee per rilanciarlo. E’ l’ultimo atto di uno dei locali più famosi e frequentati della città, la testimonianza forse più tangibile del declino di piazza Don Minzoni e delle sue attività. Perchè il Bar Viti, ormai chiuso da anni, potrebbe diventare in futuro qualcosa di diverso da un’impresa legata al mondo della somministrazione.

Nei mesi scorsi, l’albo pretorio del Comune di Empoli mostrava una determina con la quale veniva dichiarata la cessazione dell’attività. Un provvedimento preso a margine della chiusura del locale avvenuta nel 2019 per colpa della crisi. Nei mesi successivi si era parlato della volontà di un investitore di rilevare il locale per riportarlo a nuova vita, ma l’affare non è evidentemente andato in porto. E così, dopo la cessazione formale dell’attività ora arriva anche la messa in vendita dei locali. Difficile capire chi vorrà scommettere su quell’immobile, ma è possibile, o meglio probabile, che in futuro nasca qualcosa di diverso rispetto a un bar.