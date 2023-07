I tre gemelli si diplomano: l’esame uno dopo l’altro. "Il voto? In ordine di nascita"

Empolese Valdelsa, 19 luglio 2023 – Il primo a chiudere i libri e a partire per il mare è stato quello che per ultimo è venuto al mondo. Gli altri due gemelli hanno dovuto aspettare qualche giorno in più prima di godersi le meritate vacanze.

In casa Masti adesso sono tutti ufficialmente maturi e stando al voto finale ottenuto, se non è un record poco ci manca. Samuele, il più ’piccolo’ dei tre, si è diplomato con il massimo: un cento, tondo tondo. Il più grande, Francesco, ha chiuso con un ottimo 82, mentre Ginevra, la mezzana, ha concluso con un eccellente 92.

I tre gemelli di Montespertoli si sono diplomati al "Fermi - Leonardo da Vinci" di Empoli in indirizzi diversi. Francesco e Ginevra hanno concluso il loro percorso di studi, portato avanti parallelamente nella stessa classe, nell’indirizzo Turismo Esabac (che prevede il doppio diploma italiano e francese). Samuele, invece, si è differenziato scegliendo l’indirizzo Sia (Sistemi informatici aziendali).

"Tre voti in scaletta e in ordine di nascita – fa notare Samuele – Siamo stanchi ma felici. Ognuno di noi ha preso il voto che si aspettava in base al percorso dei cinque anni pregressi. Io partivo con un punteggio più alto e le prove della maturità sono andate bene. Ma anche Francesco e Ginevra sono rimasti soddisfatti dell’esito".

Samuele, che temeva molto più l’orale che gli scritti, alla fine si è dovuto ricredere. "Sullo scritto di italiano non ho avuto particolari problemi, ma su quello di economia ho avuto paura di non farcela: non mi tornava un calcolo, mi restava soltanto un’ora di tempo e avevo ancora tante cose da fare. Ero andato un po’ nel panico, ma alla fine è andata bene". Della maturità Samuele Masti ricorderà anche tante cose belle. "Non mi aspettavo di ricevere così tanti complimenti dai professori esterni. E’ stata una piacevole sorpresa".

Subito dopo il colloquio finale ha festeggiato al ristorante con gli amici e poi se n’è andato al mare, a Follonica. "Sono partito da solo, avevo bisogno di staccare e riposare. Ero distrutto". Francesco e Ginevra lo hanno raggiunto qualche giorno dopo perché la loro maturità richiedeva una prova in più.

Ora le meritate vacanze, poi l’Università: “Ma in 3 facoltà diverse”

Tutti e tre hanno deciso di proseguire gli studi, ma ognuno ha scelto una strada diversa. Samuele si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza all’Università di Firenze (in questi giorni sta seguendo un corso di orientamento su consiglio del suo ex docente delle superiori). Anche Francesco ha scelto l’ateneo fiorentino ma frequenterà la facoltà di economia. Mentre Ginevra tenterà il test di ammissione alla facoltà di psicologia all’Università di Pisa. Ma al momento per tutti e tre è tempo di vacanza: spiaggia, mare, partite di calcetto e pallavolo e discoteca. "Vogliamo goderci questa estate prima di ributtarci sui libri. Il primo anno di Università non sarà facile, ma ognuno sosterrà l’altro nelle difficoltà, come abbiamo sempre fatto", chiosa Samuele.