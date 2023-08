I Santi Francesi a Serravalle "Cantiamo un elogio alla noia"

Un tour che li ha portati in giro per l’Italia per tutta l’estate e che domani sera li vedrà sbarcare al Beat. Loro sono i Santi Francesi, un duo diventato celebre per la vittoria nell’ultima edizione di X Factor. Sul palco di Serravalle presenteranno La Noia, il loro ultimo singolo. "Questa canzone per noi è un input, senza troppe pretese, a dare valore positivo alla noia - raccontano - La noia ci fa paura. Ora più che mai dovremmo re-imparare ad annoiarci, a non spaventarci davanti ai momenti di vuoto poiché è proprio in quel vuoto che si può fare ‘esperienza della meraviglia’".

Per l’occasione insieme a questo brano porteranno live le canzoni più amate dai loro fan e l’ultimo lavoro in studio "in fieri", ma anche alcune cover che li hanno fatti particolarmente apprezzare ad X Factor. "Il tour sta andando molto bene – dice Alessandro De Santis, uno dei due componenti della band – stiamo girando in ogni angolo d’Italia ed è di fatto un prolungamento del nostro giro per i club che abbiamo fatto in inverno. Siamo molto incuriositi di suonare al Beat, conosciamo questa realtà e ce ne hanno sempre parlato molto bene. Vogliamo vedere quale sarà la risposta del pubblico". Il loro sarà un live di circa un’ora e un quarto. Ci saranno tante parti strumentali, ma non mancheranno i loro successi più amati. Insieme ad Alessandro De Santis ci sarà anche Mario Francese. I due nel 2019 hanno pubblicato Tutti Manifesti, album totalmente autoprodotto che ha superato i 2.5 milioni di stream su Spotify.

Nel 2020 hanno preso parte alla line up di Spaghetti Unplugged e nello stesso anno hanno collaborato con Dade al brano Giovani Favolosi, singolo con il quale hanno vinto l’edizione di Musicultura nel 2021. Nel 2022 la definitiva consacrazione con la vittoria di X Factor, uno dei talent musicali più apprezzati della televisione italiana. "Se ci chiedete cosa ci ha dato la risposta è scontata. X Factor ha acceso le luci su di noi e ci ha dato tanta consapevolezza, è stata una grande occasione per farci conoscere ancora di più ed ampliare il nostro pubblico. Da lì in poi – dice ancora De Santis – è stato tutto un tirarsi su le maniche e andare". Cupa ma gioiosa, solenne ma scanzonata, tagliente ma romantica, la musica dei Santi Francesi offre una visione del mondo in cui la realtà è filtrata da un "cinismo colorato", con uno sguardo in perenne oscillazione tra lo slancio vitale collettivo e la necessità di autoisolamento.

Il tutto con un’enfasi che accomuna i ventenni di oggi ad alcuni grandi poeti del passato. L’appuntamento, quindi, è per domani sera sul main stage del Beat. Il divertimento è assicurato. Anche a giudicare dal successo che il festival ha avuto al debutto. "È iniziata con il botto la nona edizione del Beat – ha commentato sui social il sindaco, Brenda Barnini –. Mai vista così tanta gente invadere il nostro bellissimo parco di Serravalle. Per me la soddisfazione più grande è vedere come in questi anni sia cresciuta un’intera generazione di giovani legata a questo festival".

t.c.