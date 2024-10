I primi vent’anni dell’asilo nido. Festa a Galleno

Un bel traguardo. Festeggia vent’anni e rinasce con nuovi progetti. Il nido ’L’Isola che c’è’ a Galleno ha celebrato il suo primo ventennio e nell’occasione ha presentato la sua nuova veste. Con questo anno educativo il nido diventerà infatti ancora più immersivo nelle arti e nella natura. "L’idea - spiegano le educatrici - è nata da un percorso formativo che ci ha permesso di avere un nuovo sguardo su come i bambini vivono e apprendono dalle esperienze. L’esperienza immersiva permette loro di lasciarsi trasportare dall’emozione, esprimere la creatività e sentirsi protagonisti. Perciò in uno degli spazi del nido si trovano pareti e cubi luminosi, sui quali vengono proiettati paesaggi naturali: un’esperienza immersiva, che dà modo di esplorare l’approccio educativo in maniera interattiva e coinvolgente. Al nido, gestito dalla cooperativa sociale Il Piccolo Principe, sono iscritti 37 bambini e bambine.