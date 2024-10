"I pomeriggi insieme". La festa a La Calamita

Nella prima domenica di ottobre al centro di aggregazione La Calamita si è festeggiato l’ottavo anno dall’apertura della struttura che è diventata teatro di eventi, incontri, avvenimenti di varia natura. "Sono stati anni impegnativi così come quelli che ci attendono, ma l’entusiasmo e la gioia nel vedere bambini ma anche adulti frequentare e tenere vivo il Centro ogni giorno riempie il cuore, rendendoci orgogliosi e desiderosi di portare avanti quanto costruito sin qui – dice il p residente Salvaggio– . I festeggiamenti dal Centro, poi, si sono spostati per i nonni presenti al pranzo conviviale, nella settimana della festa internazionale loro dedicata". Dall’odv tengono a ricordare come da alcune settimane siano ricominciati anche i “pomeriggi insieme” rivolti ai bambini della scuola primaria e delle scuole medie, i corsi di danza, canto e musica targati “diapason”, gli incontri di cucito e ricamo, così come quelli di ginnastica dolce e di danze ottocentesche, a cui è possibile ancora iscriversi.