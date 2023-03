I miti e i simboli Racconti e misteri delle antiche civiltà

EMPOLI

Terzultimo appuntamento domani sera alle 21.15 alla Coop Geos di Empoli del ciclo di incontri culturali organizzato dalla locale associazione Archeosofica. Il titolo di questo decimo incontro è "Il linguaggio dei miti e dei simboli". La parola mito significa discorso, racconto. In un tempo lontano le verità erano celate agli uomini per mezzo dei racconti mitologici, ma all’interno dei templi i sacerdoti riservavano ai soli iniziati la spiegazione esoterica dei misteri e di ciò che si nascondeva dietro il velo dei simboli. Il racconto mitologico ha avuto la funzione, in Grecia come in altre civiltà, di trasmettere un insegnamento a coloro che ne erano degni e nello stesso tempo di tramandare ai posteri una conoscenza che altrimenti avrebbe rischiato di andare perduta. L’ingresso è libero. Per informazioni chiamare il numero 334 9715537 oppure scrivere una email a [email protected] La rassegna si chiuderà giovedì 23 e 30 marzo con le leggende che ruotano intorno al ciclo bretone di Re Artù e al mito del Santo Graal, per quanto riguarda il primo incontro, e con la tradizione archeosofica per ciò che concerne l’ultimo appuntamento.