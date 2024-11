I lavori sulla 436 e i disagi. I Comuni studiano il piano: "Si accelera sul fine opere"

Il Comune è già al lavoro per limitare i disagi del maxi cantiere di messa in sicurezza, adeguamento della carreggiata e realizzazione della pista ciclopedonale nel tratto della Strada Regionale 436 compreso tra San Pierino e San Miniato Basso. Un intervento che ha comportato l’istituzione del senso unico alternato dal km 25+650 al km 26+384. Ovviamente, trattandosi di uno snodo fondamentale per la viabilità, a poche centinaia di metri dall’uscita San Miniato della Strada di grande comunicazione FiPiLi, questo sta comportando disagi soprattutto in alcune fasce orarie. Per questo, le amministrazioni comunali di Fucecchio e San Miniato si sono impegnate da subito, per quanto di competenza, per capire come migliorare la situazione e limitare i disagi. "Siamo in costante contatto con gli enti e le ditte impegnate sul cantiere – spiegano i sindaci Emma Donnini e Simone Giglioli –. Si tratta di lavori importantissimi che devono concludersi il prima possibile. Eravamo consapevoli che si sarebbero verificati disagi e che soprattutto nelle fasi iniziali sarebbero stati più difficili da contenere. Abbiamo chiesto e ottenuto che la ditta lavori anche sabato prossimo per recuperare il giorno di festa del primo novembre e contiamo di riaprire la strada con la viabilità ordinaria il prossimo 10 novembre".

Come confermato dal direttore dei lavori, l’ingegnere Antonio Cinelli, i maggiori disagi sono concentrati sostanzialmente in tre fasce orarie: 7.30-8.30, poi 12.30-13.30 e nel tardo pomeriggio quando c’è il massiccio rientro dal lavoro. "Abbiamo valutato l’opzione di estendere i lavori alle 24h, ma ciò purtroppo non è possibile per difficoltà burocratiche che si ripercuoterebbero in ulteriori lungaggini temporali e, quel che più è importante, sulla garanzia della sicurezza dei lavoratori – hanno aggiunto i sindaci –. Chiediamo dunque pazienza ai cittadini e alle cittadine costretti a questi disagi e ci impegniamo perché questi perdurino il minor tempo possibile". I disagi hanno già causato polemiche. Tanto che Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno presentato una mozione per un intervento rapido ritenendo "che l’obiettivo dell’amministrazione, oltre all’esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti sia anche quello di tutelare il benessere dei cittadini, del mantenimento di un servizio efficiente del trasporto pubblico locale senza mettere in discussione la sicurezza per gli operai stradali oltre a creare minori disagi possibili". fa qui la richiesta di mettere "fine ai lavori negli orari di punta e procedere alle asfaltature nelle ore e giorni di minore o scarso traffico".

Carlo Baroni