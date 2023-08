I Giovani Incontrano il Papa a Empoli: Viaggio di Fede e Cultura

Sono almeno due i pullman partiti da Empoli, destinazione Lisbona per incontrare il Papa durante la giornata mondiale della gioventù che quest’anno si tiene in Portogallo. Sono un centinaio i giovani dell’Empolese che hanno scelto di vivere questa esperienza. Don Guido Engels, proposto di Empoli, ha accompagnato una delegazione mista della quale fanno parte alcuni ragazzi di Livorno, Grosseto, Massa Marittima, Prato e Arezzo. Don Salvatore Alfieri canonico della Collegiata di Empoli, e don Jimmy Muñoz Castillo, viceparroco a San Giovanni Evangelista, hanno guidato gli altri gruppi in rappresentanza anche delle parrocchie di Corniola, Ponzano e Pontorme. Ieri mattina Papa Francesco è arrivato a Fatima per poi ripartire verso Lisbona, dove anche le delegazioni empolesi sono dirette. Tra loro un gruppo di volontari della Misericordia di Empoli. Hanno incontrato il Papa durante la veglia di ieri sera e parteciperanno alla messa di oggi. "Un’esperienza unica e indimenticabile - commenta Gabriele Mascalchi, uno dei volontari della Misericordia - Siamo in sei, dai 16 ai 21 anni, siamo partiti da Empoli, Montelupo e Sovigliana per affrontare un pellegrinaggio in bus che ha toccato varie tappe in Spagna prima di arrivare alla meta. Abbiamo voglia di conoscere nuove culture e nuovi modi di pensare la fede".

Y.C.