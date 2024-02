I giovani e l’eccellenza. Ecco una borsa di studio

Un’opportunità carica di significati, quella della “Borsa di Studio Giovani Menti-Grandi Imprese“ che è stata presentata nei giorni scorsi a La Calamita da Bni Cuoio. "Attraverso questo programma vogliamo promuovere lo sviluppo della competenza imprenditoriale degli studenti, che potranno vedere le loro idee trasformarsi in progetti concreti – ha detto il presidente Patrik Tancredi –. Affinare abilità cruciali, come la creatività e il pensiero critico, producendo allo stesso tempo un impatto positivo a livello sociale, culturale ed economico. Le borse di studio offerte hanno un valore di mille euro, 500 euro e 250 euro per i ragazzi e alla scuola che otterrà il miglior punteggio complessivo verrà assegnato un ulteriore premio di mille euro".

L’invito è rivolto a tutti, dai dirigenti e i docenti delle scuole, agli amministratori degli enti pubblici, dai genitori dei ragazzi agli imprenditori e i professionisti di zona.