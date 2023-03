I dipendenti rinunciano ai regali E salvano la vita a due bambini

di Ylenia Cecchetti

Niente regali aziendali stavolta. Il Natale passato è stato all’insegna della solidarietà per l’Elettrica Spa di Empoli che ha deciso di investire in un progetto reale e tangibile salvando una vita. Anzi due. Il gesto dei dipendenti dell’azienda del Terrafino - che dall’86 si occupa di commercio all’ingrosso di materiale elettrico - guarda oltre il confine abbracciando territori lontani. Ci è voluto qualche mese per capire a chi destinare gli ottomila euro messi a disposizione da L’Elettrica: la bella notizia di oggi è che questa somma ha dato una nuova speranza di vita ad Adriel e Jude, 4 e 2 anni, due cuori bisognosi di cure urgenti e di un intervento chirurgico. Operazioni impossibili nei loro Paesi d’origine, la Nigeria e l’Uganda. Una possibilità che l’Elettrica - che da sempre crede nel valore della solidarietà - ha finanziato con la generosa donazione alla Fondazione Alberto Castelli. L’obiettivo? Sostenere il progetto ’Salvali con il Cuore’ di Flying Angels Foundation.

Ora Adriel e Jude hanno finalmente preso il volo che ha salvato le loro vite. "Partito da Lagos, in Nigeria - fa sapere la Fondazione Castelli - Adriel è atterrato a Venezia: attualmente è ricoverato a Verona, nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata dove è già stato sottoposto con successo a un lungo e delicato intervento chirurgico. Presto potrà ripartire per il suo Paese insieme alla nonna, che in tutto questo tempo ha potuto rimanergli accanto e che ha viaggiato con lui al posto della mamma, in attesa di un fratellino".

Jude invece si trova al Narayana Health Hospital di Bangalore, in India, dove è arrivato accompagnato dalla mamma Rose per un’operazione a cuore aperto non realizzabile in Uganda. "In questi giorni sta seguendo la terapia antibiotica per il brutto raffreddore che ha preso - dicono dalla Fondazione - Terapia che gli permetterà a breve di poter affrontare l’intervento". Se per loro potrà iniziare una nuova vita, il merito è del cuore grande dei dipendenti de L’Elettrica che non ci hanno pensato due volte a sostenere le spese di quei voli salvavita. "La nostra - spiega Alessandro Criachi, amministratore delegato L’Elettrica Spa - è una scelta aziendale ben precisa. Doniamo da sempre, l’impegno nel sociale fa parte della nostra filosofia aziendale. Ci rende davvero orgogliosi aver contributo a dare un futuro a chi è meno fortunato".

La famiglia Criachi ha avviato l’attività a Empoli 37 anni fa: ad oggi conta 100 dipendenti distribuiti in 18 filiali in tutta Italia. Dalla sede direzionale empolese, l’idea di dare un senso diverso al Natale 2022 rendendolo indimenticabile; per Jude, per Adriel e per chi ogni giorno si impegna a garantire una risposta pronta e immediata alle richieste di aiuto, quotidiane e urgenti, che riguardano bambine e bambini gravemente malati. Il contributo dei dipendenti empolesi è stato fondamentale per portare i bambini dalle giuste equipe di medici in grado di dare loro una seconda chance di vita. Un volo lungo e carico di speranza per iniziare al meglio il 2023.