I Bnkr44 alla conquista dell’Ariston: "L’obiettivo? In gara per vincere"

Con il brano ’Effetti speciali’ hanno vinto Sanremo Giovani, guadagnandosi un posto tra i big. E che big. Quest’anno a contendersi la vittoria del 74esimo Festival della Canzone Italiana, con Fiorella Mannoia, Mahmood, Sangiovanni, i Negramaro e tanti altri, ci sarà anche un pezzo di Empoli. Orgoglio azzurro, i Bnkr44 sono pronti a calcare il palcoscenico più ambito dagli artisti nazionali. I magnifici sette (tutti residenti tra Empoli e Cerreto Guidi) sono pronti a "spaccare", come dicono loro. Li intercettiamo durante le prove, tra una registrazione e l’altra: Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo e Ghera, direttamente dal bunker di Villanova, voleranno all’Ariston decisi a rendersi protagonisti della scena.

"Non gareggiamo per partecipare, ma per vincere - dicono ambiziosi - Guai ad accontentarsi, puntiamo in alto. L’unico limite è il cielo, per noi. Dobbiamo far bella figura e ci stiamo preparando. Non ci possono prendere per dei ragazzini. Ci teniamo a far bene". Non temono la concorrenza. Andrea Locci, Pietro Serafini, Dario Lombardi, Duccio Caponi, Marco Vittiglio, Jacopo Adamo e Gherardo Stagi sono tessere diverse dello stesso puzzle. Un mix esplosivo. Anime coloratissime e tra loro complementari: c’è chi scrive, chi produce, chi canta, chi suona e chi disegna. Fra musica, pittura, creazione di articoli di vestiario e produzione, il loro lavoro è un manifesto della perseveranza dei giovani della provincia, disposti a mettere tutto in gioco per condividere la propria visione con il mondo.

"E’ proprio di questo che tratterà la canzone che porteremo in gara. Si intitola Governo Punk - spiega Ghera, manager del gruppo - Il pezzo parla di noi ragazzi, di come ci relazioniamo alla società. Ma non possiamo svelare di più. Pur avendo nel titolo un richiamo alla politica non è un pezzo politico o di denuncia verso qualcosa o qualcuno. Piuttosto, un brano che tocca temi sociali". La performance sarà tutta una sorpresa. Ce ne saranno da vedere (e da ascoltare delle belle). "L’adrenalina è in circolo, siamo carichissimi - confessano i Bnkr44 - Ci muoveremo sul palco con tanta energia. Vogliamo che il pezzo arrivi nelle case di tutti". Con un progetto unico e dal sound imprevedibile, lanciato ad alta velocità nel nuovo pop italiano, quello dei talenti empolesi è un futuro tutto da scrivere. Per le curiosità da backstage è ancora presto, con gli altri concorrenti non ci sono stati scambi per il momento.

"Diciamocelo. I cantanti in gara non ci danno molta relazione - scherzano i giovani empolesi - Noi siamo tanti, estroversi e pronti a stringere nuove amicizie, ma non c’è ancora stato tempo. Siamo planati all’Ariston da Sanremo Giovani e ci dobbiamo ancora svegliare da questo sogno. L’incontro con Amadeus invece è già avvenuto. Non possiamo che ringraziarlo. Ha apprezzato il nostro progetto, altrimenti non ci avrebbe portati fino a qua. Con lui, Sanremo è risorto".