Hollywood Party. La festa benefica firmata da Marpu

EMPOLIDivertimento e beneficenza sono andati a braccetto nella grande festa in stile hollywoodiano organizzata dall’associazione Marpu per raccogliere fondi da devolvere alla costruzione della casa di accoglienza per i bambini di Chirang in India, che potranno realizzare così il loro sogno di andare a scuola. La struttura avrà un ambiente ampio da dividere in camere al primo piano, mentre al piano terra ci sarà un refettorio ed una stanza studio. Centosessanta persone hanno partecipato all’evento in maschera a tema Hollywood presso i locali della Tinghi Motors concessionaria Renault, Dacia e Mobilze, che ha fruttato circa 10.500 euro, i quali al netto delle spese saranno appunto inviati a Chirang per completare il progetto di costruzione della casa di accoglienza per sedici bambini e quattro suore. "Per l’animazione e la musica ringraziamo la Daniel Buralli Band e Dj Nejo – sottolineano dall’associazione Marpu –, così come un ringraziamento doveroso va ai ragazzi del Chiosco ai Renai per gli ottimi cocktails e a Gennaro Cosimo Parlato per la partecipazione straordinaria". L’associazione Marpu è un gruppo di amici che ha deciso di dedicarsi a questa causa insieme ad un gruppo di consorelle indiane. L’associazione è stata fondata dalla dottoressa Silvia Petralli che attualmente ne è presidente, portando avanti vari progetti con gli altri soci quali la dottoressa Martina Biondi, il dottor Giovanni Petralli, Bianca Berni, Mila Petralli, Andrea Costanzone, Luca Cappelletti, Simona Marchetti e Chiara Sallemi."Naturalmente un sentito ringraziamento va anche alla concessionaria Tinghi Motors, che ha generosamente messo a disposizione i propri locali per la festa – concludono dall’associazione –, il signor Tinghi, avendo partecipato all’evento Marpu dello scorso anno, si è appassionato al progetto e ha dato fiducia alla nostra associazione dimostrando grande sensibilità e collaborazione. Inoltre ci teniamo a ringraziare anche i vari sponsor Chelini Arredamenti, Remax, Hotel da Vinci, Generali Assicurazioni".