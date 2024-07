Hockey Empoli fa bene. Arriva anche l’argento

I giovani atleti del settore pattinaggio corsa dell’Hockey Empoli si sono messi in mostra anche al recente campionato corsa su pista per la categoria Ragazzi e al concomitante Trofeo Skate Italia riservato ai Ragazzi 12, andati in scena sui 175 metri a curve paraboliche della pista in cemento resinato di San Benedetto del Tronto. Per la compagine empolese, oltre al 23esimo posto finale tra le 82 società provenienti da tutta Italia che hanno partecipato, è infatti arrivata anche una splendida medaglia d’argento. A laurearsi vice campione italiana è stata la squadra di Americana Maschile di Dario Rossi, Christian Ciampalini e Alberto Colella che con il tempo di 2’40’’672 arrivano a meno di tre secondi dall’oro. Gli stessi "ciuchini volanti" si sono poi cimentati anche nelle varie gare individuali con Dario Rossi, che ha ottenuto un onorevole decimo posto sia nella prova un giro crono ad atleti contrapposti (tempo di 19’’123) che nella cinque mila metri a eliminazione. Poco peggiore, 15esimo, il piazzamento nella gara 1,5 giri sprint con il crono di 30’’378. Christian Ciampalini ha invece portato a casa rispettivamente un 24esimo, un 65esimo e un 44esimo posto, mentre Alberto Colella ha chiuso 55esimo la 1,5 giri sprint, 33esimo la tre mila metri a punti e 45esimo la cinque mila metri a eliminazione.

Per quanto riguarda le ragazze Roberta Ciabrelli ha ottenuto il suo miglior piazzamento nella tre mila metri a punti con il 55esimo posto partecipando comunque con grande impegno anche alla cinque mila a eliminazione e alla 1,5 giri sprint. In quest’ultima specialità prova non troppo soddisfacente di Eleonora Bagnoli, che si è però rifatta nelle tre e cinque mila metri ottenendo rispettivamente un 46esimo e 58esimo posto. Le due compagne sino poi piazzate al 29esimo posto (tempo di 2’54’’752) nell’americana a squadre insieme a Viola Margiotta, che nella categoria Ragazzi 12 ha terminato la due giorni marchigiana con un 44esimo posto a 1 giro crono, il 74esimo a 1,5 giri sprint e il 49esimo alla tre mila metri a eliminazione.