Gruppo Infioratori. Trasferta a Mantova

Infioratori di Fucecchio in trasferta fuori Toscana. Il gruppo è reduce da due giorni alla Scuola primaria Giovanni Paolo II di Monzambano (Mantova) dove gli infioratori hanno portato i loro laboratori di avvicinamento all’infiorata. Una trasferta in Lombardia in un ambiente molto accogliente e con persone collaborative. Questi laboratori sono stati voluti come un primo passo verso futuri progetti: tanto entusiasmo nei bimbi che potranno mettere alla prova quello che hanno imparato in future iniziative sul territorio. Gli infioratori di Fucecchio sono una realtà consolidata e di successo, artefice di importanti e grandi realizzazioni in tutta Italia, nelle grandi ricorrenze e in eventi di respiro nazionale. Nel luglio scorso, lo ricordiamo, furono protagonisti anche in vaticano per celebrare i festeggiamenti dei patroni della Capitale.