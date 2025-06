Gruppo Copma cresce. Ora entra SiGlobal: "Importante passaggio per il piano nazionale"

Una dimensione sempre più nazionale. Con un rafforzamento strategico in Toscana. Il gruppo Copma annuncia l’acquisizione del 100% di Siglobal Srl, azienda d’eccellenza con sede a Empoli attiva nel settore dei lavori e dei servizi di manutenzione. L’operazione è stata finalizzata nei giorni scorsi – spiega una nota – e rappresenta un ulteriore tassello nell’attuazione del piano strategico 2024-2028, presentato lo scorso anno in assemblea e preannunciata nell’assemblea dei soci lo scorso.

Questa operazione – si legge – conferma la volontà del gruppo Copma (colosso che che opera principalmente nel settore dei servizi di pulizia e sanificazione, sia in ambito civile che industriale, con particolare attenzione al settore sanitario) di ampliare i propri orizzonti geografici e operativi, uscendo progressivamente dai confini storici dell’Emilia-Romagna, pur mantenendovi solide radici, e affermandosi sempre più come attore di rilevanza nazionale nei servizi multi-specialistici. L’ingresso di Siglobal nel perimetro del gruppo consente di rafforzare, appunto, la presenza in Toscana e di integrare nuove competenze, coerenti con l’evoluzione del modello organizzativo Copma. "Tutti noi dipendenti SIglobal vogliamo esprimere grande soddisfazione per l’ingresso dell’azienda nel mondo Copma. Siamo consapevoli della sfida che ci attende e faremo di tutto per essere all’altezza della situazione. L’obiettivo comune è la crescita della nostra azienda e il consolidamento di Copma in Toscana". Andrea Barducci, presidente di Siglobal Srl spiega: "Con questa operazione, Copma conferma la volontà di costruire un gruppo solido e diversificato, capace di operare su scala nazionale mantenendo al contempo un forte radicamento territoriale. Siglobal porta in dote competenze preziose e una visione condivisa di crescita responsabile".

Silvia Grandi, presidente di Copma aggiunge: "Le competenze di Siglobal, compresa quella di saper intervenire su edifici di pregio storico (anche in forza della qualificazione essenziale per i contratti pubblici), incrementano la capacità del gruppo di essere un reale punto di riferimento per clienti che vogliono un partner a tutto tondo, che si sappia occupare di tutte le necessità (anche manutentive) in termini di servizio integrato".

L’acquisizione si inserisce nel percorso di sviluppo del gruppo come realtà cooperativa innovativa, capace di integrare servizi, territori e persone all’interno di una strategia fondata su sostenibilità, qualità e lavoro stabile.