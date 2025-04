Imprese, pioggia di risorse. Scatta il piano investimenti

Disco verde al bilancio consuntivo 2024 della Camera di Commercio. Nonostante il contesto economico complesso, segnato dai conflitti internazionali e dai segnali di una potenziale guerra commerciale per l’effetto dazi americani, l’ente camerale ha confermato investimenti a favore del sistema imprenditoriale locale, spiegano il presidente Massimo Guasconi e il segretario generale Marco Randellini. Un’attenzione particolare alla digitalizzazione delle imprese: stanziati quasi 350 mila euro per formazione, orientamento digitale e incentivi economici per investimenti in tecnologie 4.0. Iniziative che hanno coinvolto oltre 300 aziende delle province di Arezzo e Siena. E tra le "leve" strategiche per sviluppo e competitività c’è il grande capitolo della Green Economy.

L’obiettivo è sostenere la transizione ecologica, l’economia circolare e la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, e interventi da sostegno dei progetti di sviluppo territoriale con fondi per oltre 450 mila euro, l’internazionalizzazione delle imprese con un plafond di 470mila euro. Tra i servizi istituzionali, la Camera di Commercio ha gestito più di settantamila pratiche al Registro delle Imprese, provveduto al rilascio di 8mila dispositivi di firma digitale ed emesso 22mila certificati e attestati tramite il Servizio Commercio Estero. A questi si aggiungono 353 depositi di marchi e brevetti, circa 250 procedure di mediazione e arbitrato, e l’attività di controllo e ispezione del Servizio di Metrologia Legale, in particolare sul comparto metalli preziosi.

Ed è in questo ambito che opera il laboratorio di analisi Sagor dell’Azienda speciale Arezzo Sviluppo. Ha eseguito quasi 7mila analisi e certificato oltre 46mila manufatti, in larga parte con l’apposizione del marchio di controllo e garanzia introdotto dalla Convenzione di Vienna. L’Azienda speciale è stata impegnata anche nell’attività formativa (più di 400 utenti) aggiunta alle iniziative per orientamento universitario, scolastico e professionale dei giovani.

"Il bilancio che il consiglio camerale ha approvato all’unanimità - sottolinea Guasconi - testimonia l’impegno dell’ente. Abbiamo scelto di investire su leve strategiche per lo sviluppo del territorio, digitalizzazione e green economy, elementi cruciali per accrescere la competitività e l’efficienza delle imprese. Il piano di attività realizzato ha saputo coinvolgere tutti i settori economici in un’ottica di continuo confronto e collaborazione con le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, gli enti territoriali. Solo lavorando insieme, facendo rete, è possibile assicurare uno sviluppo sociale ed economico delle comunità".