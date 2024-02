Gli studenti cronisti. Inizia la super sfida. Per più di due mesi a caccia di notizie

Dieci giornate. Andata e ritorno. L’inizio l’8 febbraio, la fine il 18 aprile. Ecco il Campionato di giornalismo-progetto Cronisti in classe per le scuole dell’Empolese Valdelsa che hanno aderito alla ventiduesima edizione di questa iniziativa che vede impegnate le classi quarte e quinte delle Primarie e le prime, seconde e terze della Secondaria di primo grado. Questo il calendario: 8 febbraio 2^D Montespertoli-2^B Cerreto Guidi, 15 febbraio 2^B Empoli Ovest-2^E Empoli Est, 22 febbraio 1^F Empoli Est-2^F Fucecchio, 29 febbraio 2^G Fucecchio-1^B Empoli Ovest, 7 marzo 2^H Empoli Est-1^A Montespertoli. Il ritorno avrà inizio il 14 marzo e proseguirà il 21 marzo, il 4, 11 e 18 aprile. Cinque gli Istituti comprensivi che hanno aderito con i rispettivi dirigenti: Empoli Est, Empoli Ovest, Fucecchio, "don Lorenzo Milani" di Montespertoli e "Gino Strada" di Cerreto Guidi. Poco meno di 250 le studentesse e gli studenti coinvolti in questa iniziativa, unica nel suo genere, che da ventidue anni caratterizza il percorso scolastico di migliaia di studentesse e studenti che in questo modo possono capire meglio il lavoro dei giornalisti, avvicinarsi al mondo dell’informazione in maniera critica e consapevole.

Il Campionato di giornalismo si svolge come un campionato di calcio, volley o di altri sport. Vale a dire con "uscite" di andata e ritorno. Al termine una giuria valuterà i lavori di ognuna delle classi partecipanti e assegnerà i premi messi in palio da La Nazione e dal gruppo Editoriale Nazionale e dagli sponsor. Quella di Cronisti in classe-Campionasto di giornalismo è una macchina non semplice da mettere in moto. Non semplice, ma entusiasmante. Per noi e per le classi coinvolte. Anche quest’anno l’impegno di tutti è stato, è e sarà straordinario. Il progetto, voluto e incoraggiato dal nostro editore e supportato da tanti sponsor, ha anche un sito dedicato – lanazione.cronistinclasse.it – dove è possibile seguire in ogni momento l’iniziativa.

Quella del progetto Cronisti in classe-Campionato di giornalismo è una formula ormai ben collaudata che spinge i più giovani a misurarsi con l’attualità, a sviluppare uno spirito critico e ad avvicinarsi ad uno stile di scrittura asciutto, tipico della cronaca. Ogni classe, che si trasformerà per alcune ore della settimana in una vera e propria redazione di giornale, creerà due pagine di giornale, corredate di titoli, foto, disegni o vignette. Immancabilmente anche il web sarà protagonista: sui 14 portali delle rispettive edizioni de La Nazione verranno pubblicate le pagine composte dalle classi e i contenuti video e foto che ogni scuola invia per il progetto. La scelta degli argomenti da trattare è libera da parte delle classi.

Le idee possono spaziare dalla sostenibilità ambientale all’economia circolare, bullismo, legalità, degrado, tutela ambientale, immigrazione più i temi indicati dagli sponsor. Nei giorni di uscita delle pagine, La Nazione sarà distribuita gratis alle classi impegnate nel campionato, su carta e web. Le prime classificate riceveranno materiale tecnologico ad uso didattico, con premi speciali per la miglior foto, vignetta o disegno e quello per la classe che saprà affrontare nella maniera più efficace i temi ‘green’ dell’ecologia.

gabriele nuti