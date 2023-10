Gli stalli blu sono 350. Pagamenti tramite App

Il sindaco Spinelli fa ancora chiarezza sui parcheggi che entreranno a pagamento nei prossimi giorni. "Fucecchio continua a essere uno dei luoghi dove i posti a pagamento sono meno rispetto ai posti totali", dice il primo cittadino ribadendo che ci saranno 350 stalli blu su un totale di 1.350 posti a ridosso del centro, "senza contare grandi parcheggi come piazza Aldo Moro e piazza Pertini, che comunque sono a poche centinaia di metri". " Se facciamo un confronto con i comuni limitrofi ci accorgiamo che l’incidenza dei posti a pagamento a Fucecchio è bassissima – spiega Spinelli –. Anzi, abbiamo avuto difficoltà a fare una gara per la gestione dei parcometri perché il numero esiguo di posti a pagamento rischiava di rendere poco appetibile la gestione da parte delle aziende di settore". Inoltre ci sarà la possibilità di pagare tramite smartphone, e tutto il sistema "sarà più efficiente per quanto riguarda il controllo delle auto in sosta anche nella Ztl".