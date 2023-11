Gli open day al Checchi: "Visitate la scuola"

Per guidare e sostenere i ragazzi di terza media nella scelta della scuola superiore, l’istituto Checchi promuove sei giornate di open day. Il secondo appuntamento giovedì, con studenti e docenti pronti ad accogliere i ragazzi e le famiglie dalle 17 alle 19, nelle sedi di via Padre Checchi, piazza Vittorio Veneto e viale Gramsci. I successivi appuntamenti saranno sabato 2 dicembre (15.30-19), mercoledì 6 dicembre (17-19), sabato 16 dicembre (15.30-19) e sabato 13 gennaio (15.30-19). E’ gradita la prenotazione sul sito www.istitutochecchi.edu.it, sezione Orientamento. Maggiori informazioni al numero 0571 20889 o via mail all’indirizzo [email protected].

"Invitiamo le alunne e gli alunni a venire a visitare la nostra scuola superiore - dicono la dirigente scolastica professoressa Genny Pellitteri e la vicesindaca Emma Donnini - e ad ascoltare le proposte didattiche che verranno presentate dai docenti e dagli studenti. L’augurio che rivolgiamo a ogni studente è di fare una scelta consapevole".