Gli interventi sull’acquedotto. Adesso tocca a via Romana

Lo scorso mese, l’amministrazione comunale e il gestore idrico Acque Spa avevano annunciato la maxi-operazione di intervento da due milioni di euro complessivi che riguarderà l’acquedotto in più punti del territorio certaldese. E dopo il via all’opera che sta portando alla realizzazione di una nuova condotta a Petrazzi, il secondo dei cantieri programmati per rinnovare ed implementare la rete idrica di Certaldo (focalizzandosi principalmente sulle frazioni) prenderà il via lunedì prossimo in via Romana, per concludersi il 30 settembre successivo.

Si tratta della dismissione delle tubature attualmente in funzione, che saranno sostituite da circa 490 metri di nuove condotte. Un intervento che porterà nel lasso di tempo sopracitato una serie di modifiche alla viabilità ordinaria, in modo da poter consentire lo svolgimento delle operazioni.Ecco, un po’ più nel dettaglio, cosa succederà. Dalla mezzanotte del 26 agosto prossimo alle 24 del 30 settembre successivo sarà ristretta la carreggiata in via Romana, nel tratto che va dall’incrocio fra via Beata Giulia e via Galilei fino all’intersezione con via Fiorentina.

E’ prevista, inoltre, l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, con il limite di velocità che sarà abbassato a 30 chilometri orari. Per tutta la durata delle opere sopracitate è stato istituito anche il divieto di sosta con rimozione forzata sugli stalli del parcheggio pubblico in via La Pira, con la sola eccezione per quello destinato alla sosta delle persone con disabilità.