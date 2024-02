Gli azzurri e fondazione Meyer insieme per sostenere la ricerca

Sport e solidarietà, un binomio che vince sempre. Domenica alle 15 in occasione della partita Empoli-Fiorentina, al Carlo Castellani Computer Gross Arena, squadre e tifosi potranno sostenere la ricerca scientifica dell’Ospedale Pediatrico Meyer. Di recente il Meyer ha fatto un salto di qualità diventando Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la pediatria. Il riconoscimento nazionale - un traguardo importante - è arrivato con apposito decreto dal sottosegretario di Stato al Ministero della Salute. Durante il derby di domenica, anche gli empolesi potranno fare la loro parte. Davanti a tutti gli ingressi dello stadio, "Gli amici del Meyer" distribuiranno gratuitamente un grande cuore con la scritta "I love Meyer", un regalo che si potrà ricambiare con una piccola offerta a favore dei bambini ricoverati. La somma totale raccolta andrà a sostegno degli importanti progetti di ricerca scientifica che il Meyer sta portando e porterà avanti nei prossimi mesi. "Siamo da sempre a fianco di Fondazione Meyer e anche in questo caso abbiamo sposato fin da subito la causa - ha spiegato l’amministratore delegato dell’Empoli Football Club e vice presidente azzurra Rebecca Corsi - Il nostro rapporto di collaborazione nasce da lontano e va avanti nel tempo. E’ importante esser parte attiva di questa nuova iniziativa che unisce calcio e solidarietà a sostegno dei bambini".

"Siamo felici - ha dichiarato Marco Carrai, presidente della Fondazione Meyer - di poter rinnovare l’amicizia con Empoli Football Club per questa bella iniziativa. Sono anni che la squadra ci sostiene e ci accompagna e per questo gli siamo particolarmente riconoscenti". Una buona ricerca è un presupposto essenziale per una buona assistenza e viceversa: questo è il riferimento di tutta l’attività scientifica dell’Ospedale Meyer. E’ in condivisione con questo principio, che la Fondazione realizza la sua attività di raccolta ed erogazione di fondi per la ricerca.