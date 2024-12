Giulia Pilloni vince Bake Off Italia. La passione per i dolci e un sogno: "Vorrei aprire un laboratorio"

Da Certaldo alla vittoria della dodicesima edizione di ’Bake Off Italia 2024’, compiendo un passo in avanti nella realizzazione del proprio sogno. E’ la certaldese Giulia Pilloni la vincitrice del format televisivo che vede sfidarsi i migliori pasticceri amatoriali d’Italia: i giudici del programma in onda su Real Time Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia hanno premiato la sua "torta a tre piani" ed assegnato proprio a lei il titolo di "miglior pasticcera amatoriale d’Italia". Trentadue anni, ex arredatrice di interni e madre di una bimba di quattro anni, ha lasciato il lavoro dopo la maternità per rincorrere la passione per la pasticceria. Sogna di aprire un laboratorio tutto suo, nel quale proporre anche "corsi di pasticceria per gli stranieri". E se non altro può adesso provarci con maggior convinzione: il suo successo a Bake Off le ha lasciato in dote una fornitura annuale di cioccolato, una selezione di attrezzature per le ricette e un corso di pasticceria in una scuola di alta formazione gastronomica.

"Ora mi dedicherò allo studio per dare una base al mio progetto. La mia scelta è stata quella di abbandonare un lavoro sicuro per inseguire un mio sogno – ha commentato la diretta interessata - mia figlia può esserne orgogliosa, e spero si ricordi sempre di avere il coraggio di scommettere su se stessa, credendoci fino in fondo". Una vittoria festeggiata anche dall’amministrazione. "Il suo successo fa onore a Certaldo. Le facciamo le nostre più sentite congratulazioni, augurandoci che sia per lei l’inizio di un percorso – ha detto il sindaco Giovanni Campatelli - e che la sua presenza nel mondo della ristorazione e della televisione, insieme ai suoi successi possano contribuire a consolidare l’immagine del nostro territorio. Certaldo oltre a essere noto per la cultura, la storia e l’arte, sempre più si afferma anche per i suoi prodotti tipici e per l’arte di saper fare dei suoi maestri artigiani". E Giulia sarà invitata in Comune, più avanti. "Giulia è un simbolo di passione, impegno e creatività e non possiamo non esserne orgogliosi, come comunità – ha concluso l’assessore alla cultura Clara Conforti - compatibilmente con i suoi impegni ci piacerebbe creare un momento per congratularci con lei di persona in palazzo comunale".

Giovanni Fiorentino