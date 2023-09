Giovani di talento a Fucecchio: Clarissa riceve il premio alla Camera dei Deputati

Un giovane talento. Un eccellenza del territorio. Importante riconoscimento per la giovane laureata fucecchiese Clarissa Salvadori. Ha vinto il premio America Giovani della Fondazione Italia Usa, diretta dall’ex ministra, la professoressa Stefania Giannini. Il premio è stato consegnato alla Camera dei deputati lo scorso 12 settembre. La giovane a inizio settembre era stata contattata dalla Fondazione Italia-Usa, con sede a Roma, per il riconoscimento. Ogni anno, infatti, la Fondazione seleziona dalla banca dati Almalaurea, attraverso un algoritmo basato su diversi parametri di ricerca, 1000 giovani neolaureati in tutta Italia per il loro talento universitario. "Complimenti alla nostra concittadina che per il proprio talento universitario ha ricevuto una borsa di studio e un importante riconoscimento consegnato direttamente alla Camera dei deputati – dice il sindaco Alessio Spinelli –. Brava Clarissa e un grande in bocca al lupo per una luminosa carriera".