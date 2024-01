Giorno della Memoria: "Il ruolo del ricordo"

Fabrizia Morelli, consigliere comunale M5S di Fucecchio interviene sul significato del Giorno della Memoria e della necessità di maggiore supporto a queste celebrazioni. "È innegabile l’importanza che ha comunque tutt’oggi celebrare il Giorno della memoria – dice –. Un giorno che non celebra un popolo, ma ricorda uno sterminio umano organizzato, come programmazione scientifica di annullamento di una razza, di omosessuali, di rom e sinti e di dissidenti politici. Se da un lato per alcuni celebrare questa giornata può risultare scomodo per la guerra di Gaza, dall’altro il dovere e la responsabilità di cittadino nel ricordare che cosa siano stati il nazismo ed il fascismo, specialmente ora più che mai, è la base fondante per un futuro di civiltà". "Quel che è certo, è che oggi abbiamo bisogno di un Governo – aggiunge – che non patteggi per un popolo piuttosto che per un altro, esibendo a Palazzo Chigi la bandiera israeliana. Serve un Governo che rappresenti tutti i cittadini, anche quelli vicino al popolo palestinese".