Giornata delle vittime del Covid, il ricordo degli angeli in corsia: "Sembrava non ci fosse una fine"

Empoli, 19 marzo 2023 – Nella Giornata nazionale per le vittime del Covid la mente torna a quel complicato periodo dove agli operatori della sanità era richiesto di agire nonostante le difficoltà, le poche conoscenze e certezze. La dottoressa Loriana Meini, direttrice assistenza infermieristica area territoriale Empoli, ricorda perfettamente ogni momento e con il suo contributo ripercorriamo quei momenti all’interno del San Giuseppe e non solo. Che valore ha per lei la giornata del 18 marzo? "Pensando al 18 marzo vorrei partire dalle considerazioni fatte dal presidente Mattarella al momento dell’istituzione della giornata, che deve rappresentare “l’occasione per ricordare i tanti che non ci sono più e, insieme, l’apporto di quanti hanno contribuito alla salvaguardia della salute collettiva, al funzionamento dei servizi essenziali. Lo spirito di sacrificio, la consapevolezza di sentirsi responsabili gli uni degli altri, che la stragrande maggioranza dei nostri concittadini ha dimostrato di possedere, costituiscono un patrimonio prezioso per le sfide che il Paese si trova ad affrontare, da non disperdere“. È lo spirito che condivido in modo che ricordare la pandemia non sia solo testimonianza del grave lutto che ha rappresentato, ma anche riconoscimento dell’impegno che c’è stato da parte di tutti e del personale sanitario in...