Gioco, poesia e sogni a Certaldo: “La Valigia dei Sogni”

Terminata la pausa di Luglio, torna a Certaldo nella suggestiva cornice del giardino di Palazzo Giannozzi in Certaldo Alto “BurattinInborgo”. Domani alle ore 18.30 si terrà infatti il terzo spettacolo della rassegna di teatro di figura promossa dalla Proloco Certaldo con la collaborazione del Comune di Certaldo e sotto la direzione artistica di Italo Pecoretti della compagnia Il Teatro delle dodici lune. In scena la compagnia FolleMente con “La Valigia dei Sogni”. Uno spettacolo dolce e divertente in cui un giovane artista squattrinato ed una diva d’altri tempi mancata prendono per mano i piccoli spettatori ed aprono la porta ad un mondo piccolo come una valigia, ma immenso perché lì è ancora possibile sognare. Un luogo dove il tempo si ferma e strane creature cantano l’amore, il gioco, la poesia… L’ ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione che è possibile effettuare anche con un messaggio whatsapp al numero 338 7686594.

L’appuntamento successivo sarà il 19 agosto con “Mingone e la stoffa preziosa“, spettacolo con burattini a guanto della compagnia Teatrino dello Sguardo. La rassegna si chiuderà poi a settembre con le ultime due date: il 2 sarà in scena la compagnia Politheater con “Bertoldo, testa di legno“ e il 17 con “Baci, abbracci e bastonate“ a cura di Michele Polo.