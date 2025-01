Giochi di ruolo e il segreto del Pontormo

Secondo appuntamento con una nuova modalità di vivere un museo, il gioco di ruolo dal vivo. Dopo l’avventura tra le sale del Museo della Collegiata, infatti, sempre grazie alla collaborazione della Libreria NessunDove di Empoli, venerdì prossimo alle 16.30 sarà la Casa del Pontormo nel borgo di Pontorme a Empoli a fare da quinta scenica alle intriganti sfide e avvincenti enigmi di "Colore e ombre".

Nella Casa del Pontormo si cela un mistero che ha affascinato generazioni: un pigmento segreto, utilizzato dall’artista per le sue opere più celebri che potrebbe racchiudere straordinari poteri. Si dice che sia grazie a questo pigmento che Pontormo ha ottenuto il suo successo. Ma si racconta che chi si addentra per troppo tempo nella dimora dell’artista, perda la ragione. Una leggenda inquietante avvolge questo mistero: chi si avventura troppo a fondo nel museo potrebbe non tornare più lo stesso.

Un emozionante gioco di ruolo dal vivo in cui mistero, arte e follia si mescolano. I partecipanti dovranno affronta enigmi, risolvere i segreti della casa e scoprire se saranno abbastanza coraggiosi da svelare il potere nascosto nel pigmento di Pontormo.

Per informazioni e prenotazioni contattare la Libreria NessunDove telefonando al 351 773 8928 o scrivendo a [email protected]. L’attività è gratuita e pensata per un pubblico di giovani e giovanissimi dai 14 anni in su.