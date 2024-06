Ginocchiata alla testa, perde i sensi in campo: paura per un calciatore

Castelfiorentino, 9 giugno 2024 – Doveva essere una di quelle spensierate partite di calcetto serali tra amici. Si è trasformata in un evento drammatico, culminato con un giovane di 23 anni trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Siamo a Castelfiorentino, venerdì sera, all’interno degli impianti sportivi di via 24 Maggio. Sono da poco passate le 21.30 quando tra due giocatori in campo si verifica un bruttissimo contatto: un 23enne durante uno scontro frontale con il portiere riceve involontariamente una ginocchiata alla testa.

Succede tutto in pochi istanti: l’impatto è fortissimo. Il ragazzo cade a terra perdendo conoscenza. Sono attimi concitati, di paura, forte apprensione. Per fortuna il giocatore si riprende. Nel frattempo arriva sul posto l’ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino inviata dalla centrale operativa del 118. I soccorritori prendono subito in carico il giovane sottoponendolo ai primi trattamenti di cura.

In prima battuta viene deciso di trasportare il 23enne all’ospedale di Careggi, ma i piani devono essere rivisti in corsa. Il ragazzo, infatti, durante il tragitto verso il presidio fiorentino ha una crisi convulsiva, che per fortuna si risolve all’arrivo dell’automedica sul posto.

A quel punto viene valutato di fare un primo step diagnostico all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Il 23enne viene quindi portato per una valutazione ulteriore nel nosocomio di viale Boccaccio dove viene sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. In base agli esiti verrà deciso come procedere nel percorso di osservazione e cura.

Irene Puccioni