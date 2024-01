Giglioli attacca: "Una gestione da rivedere"

Tre gestori in sei anni (però di mezzo c’è stata anche la pandemia), "riscuotendo solo 1830 euro": secondo Susi Giglioli, capogruppo Lega a Castelfiorentino, qualcosa non torna. Ripercorrendo le complesse fasi dall’appalto sino alla gestione di una Srl, Giglioli sostiene che "Quest’ultima non ha mai versato il canone di affitto, facendo mancare oltre 150mila euro di introiti pubblici. A questa Srl, in liquidazione e scioglimento dal 2020, non risultano però agli atti nessun tipo di solleciti da parte del Comune nonostante il contratto prevedesse la clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento, tutto ciò fino a quando nel settembre 2022 la società per mezzo del liquidatore, chiede la compensazione dei canoni non pagati con le migliorie apportate all’immobile".

A novembre veniva approvata a maggioranza questa compensazione "senza che nessun consigliere avesse in mano almeno la perizia giurata delle valutazioni, che al momento sembra introvabile – conclude Giglioli –. È a questo punto che invece di rientrare in possesso dell’immobile, come sarebbe stato secondo me auspicabile, l’amministrazione avalla la realizzazione di un Pub, che di fatto subentrando al contratto d’affitto prende possesso della gestione di tutto l’immobile. Il punto in questione non è il Pub a cui auguro la migliore riuscita, ma questa gestione di immobili di proprietà comunale". Tramite un post sui social il sindaco Alessio Falorni ha replicato: "I ragazzi sono contenti di avere finalmente un pub sotto casa. Le loro famiglie pure. Io lo stesso. Il resto è stato spiegato in Consiglio, dove c’è chi capisce, e chi non capisce, come da tutte le parti".