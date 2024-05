Giannì sul nuovo ospedale: "Sarà punto di riferimento"

"La sanità era, è e sarà uno dei temi centrali: penso ad esempio al nuovo complesso ospedaliero di Santa Verdiana, che offrirà un servizio ancor più importante alla comunità. E nell’ambito del quale l’amministrazione ha già proposto di ricordare Mario Tafi e Luigi Mariotti, due figure importantissime per il territorio". Lo ha confermato la candidata a sindaco del centrosinistra Francesca Giannì, a proposito di quello che dovrà essere il rinnovato ospedale di Castelfiorentino. Sul complesso sanitario sono com’è noto stati previsti lavori di ristrutturazione dai quali nasceranno una palazzina per le cure intermedie, un hospice e una terza struttura per la cura dei disturbi alimentari. E il Comune ha chiesto, una volta chiuso il cantiere, di intitolare due locali del nuovo presidio (da individuare successivamente) a Mariotti e Tafi, che in qualche modo lo fecero crescere. Dovranno esprimersi anche Asl e Regione al riguardo, ma ad oggi non risultano motivi ostativi. La questione si porrà ad ogni modo in maniera concreta solo il prossimo anno: i lavori stanno andando avanti per far sì che l’opera sia terminata nella primavera del 2025.