Giannì presenta la squadra. Dall’ex comandante all’operaio fino alla laureanda: tutti i nomi

Francesca Giannì, candidata sindaco a Castelfiorentino, ha presentato il simbolo e la lista ’Castelfiorentino, una città per vivere’. La mattinata ha visto l’intervento di Franco Spina, che ha ideato il simbolo. La lista a sostegno di Giannì si compone di Alessio Baronti, 52 anni, magazziniere, volontario molto attivo in emergenza sanitaria come soccorritore alla Misericordia di Castelfiorentino. E poi: Dea Delli Paoli, 27 anni, laureata in Giurisprudenza all’Università di Siena; ha svolto con passione la pratica forense. Simone Bruchi, 38 anni, geometra. Gerlanda Devotella detta Dina, 51 anni, ha lavorato in vari settori come confezioni, calzaturifici, serigrafie, ma anche come commessa, cuoca e alle Poste.

Marco Chiarugi, 64 anni, ha lavorato per ben 41 anni nella Polizia Municipale, con funzioni di comandante dal 2006 al 2022, anno del pensionamento, è anche ispettore onorario della Soprintendenza Archeologica per la Toscana e presidente della Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina. Alice Maccianti, 37 anni, laureata in giurisprudenza e impiegata nel settore legale di un istituto bancario. Federico Nunziata, 35 anni, allena gli esordienti del Castelfiorentino United. Federica Parisi, 35 anni, è stata volontaria della Misericordia e capo scout. Jacopo Francesco Pecorini, 30 anni, laurea triennale in Filosofia e una magistrale in Scienze Filosofiche all’Università di Firenze, lavora nel campo dell’istruzione. Elisa Puccioni, 26 anni, simpatizzante di Azione, laureanda a Firenze nella facoltà di Architettura e impiegata nel settore dell’arredamento. Simone Rosi, 51 anni, consigliere comunale nell’ultima legislatura al fianco di Alessio Falorni. Roberta Reali, 60 anni, impiegata presso la Confezione Pucci con passione per la letteratura contemporanea. Massimo Simoncini, 61 anni, operaio alla Sammontana. Alice Vignoli, 41 anni, laureata in Beni Storico Artistici, teatrali e cinematografici a Siena. E infine Federico Turini, 22 anni, enotecnico diplomato all’istituto Tecnico Agrario di Castelfiorentino.