Gag, sfide di recitazione e... "Improvisti"

MONTELUPO FIORENTINO

L’improvvisazione teatrale animerà la serata odierna del Circolo Il Progresso di Montelupo. L’appuntamento è alle 21.30 con “Improvisti“, a cura della compagnia teatrale Areamista. In scena Alberto Ceville, Mirko Manetti, Elena Molino e Gigi Sgarra (prenotazione via whatsapp al numero 331 4246906). Uno spettacolo d’improvvisazione teatrale dove tutto può succedere, salvo… improvisti. Un inappagabile conduttore sottoporrà gli attori ad una serie di prove rese uniche e irripetibili dai suggerimenti degli spettatori che via via potranno suggerire personaggi, situazioni, stili in cui gli improvvisatori si dovranno muovere. Alla fine di ogni esercizio sarà l’insindacabile giudizio del pubblico a salvare o condannare gli attori a “terribili” penalità, i temutissimi “improvisti“.

Areamista è una compagnia fondata a Firenze nel 2006 che da sempre si dedica alla produzione di corsi e spettacoli d’improvvisazione teatrale, sebbene non manchino incursioni nelle altre arti performative. Produce spettacoli originali (“Improvisti“, “Sushi“) che contano centinaia di repliche e allestimenti. Per la provincia di Arezzo detiene i diritti del Match d’Improvvisazione Teatrale, lo “spettacolo più rappresentato al mondo”. Negli anni l’Associazione Culturale Areamista ha avuto l’opportunità di collaborare coi più importanti gruppi d’improvvisazione teatrale d’Italia e d’Europa.