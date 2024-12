Maxi furto di soldi e gioielli, la banda svaligia una villa e sparge gasolio sul pavimento

Cerreto Guidi (Firenze), 27 dicembre 2024 – Non per tutti possono definirsi giorni di festa, gioia e serenità. Sicuramente non per i proprietari di una delle ville che si trovano sulle colline di Cerreto Guidi, che a pochi giorni dal Natale sono rimasti vittime di un maxi furto. Una banda di malviventi, ben organizzata, è riuscita ad entrare nell’abitazione e a portare via soldi e gioielli. L’ingente bottino è ancora da quantificare.

A quanto appreso il colpo si è consumato domenica scorsa intorno alle 21. I ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari, una famiglia di noti imprenditori dell’empolese, per entrare in azione. Forzando una finestra sul retro si sono intrufolati all’interno e una volta dentro hanno iniziato a passare in rassegna stanza per stanza alla ricerca di denaro e preziosi. Hanno rovistato ovunque, aperto cassetti ed ante, rovesciato contenitori, messo a soqquadro ogni angolo della casa. E fatto anche diversi danni.

A quanto appreso, infatti, nel corso della scorribanda, i malviventi avrebbero cosparso il pavimento di gasolio, forse per guadagnarsi meglio la fuga o forse come ’vendetta’ per non aver trovato la cassaforte, a cui probabilmente puntavano, o un bottino ancora più sostanzioso. Sì perché, l’operazione dei banditi è stata interrotta dall’arrivo di due pattuglie del Corpo dei Vigili Giurati attivate dal sistema di allarme scattato non appena la banda si è introdotta nella proprietà privata. I vigilantes, insieme ai carabinieri della stazione di Cerreto Guidi, si sono subito portati sul posto, ma purtroppo all’arrivo degli agenti e dei militari i ladri erano già fuggiti con il bottino.

Dai filmati delle telecamere sembra che la banda fosse composta da quattro elementi e che abbia agito con una certa professionalità, quasi conoscendo le abitudini dei padroni di casa. I carabinieri hanno raccolto la denuncia della proprietaria di casa e tutti gli indizi utili alle indagini, tutt’ora in corso.