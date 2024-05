Furto di notte all’ufficio postale. Ripulite le casse degli sportelli: ladri in fuga con tremila euro

Castelfiorentino (Firenze), 5 maggio 2024 – “Ci scusiamo per il disagio, ma l’ufficio oggi rimarrà chiuso per furto e tornerà in servizio lunedì". Così si sono sentiti rispondere coloro che ieri mattina si erano presentati all’ingresso dell’ufficio postale di Castelfiorentino in piazza Enrico Berlinguer. Notte tempo, infatti, dei malviventi si sono introdotti nell’edificio riuscendo a portare via circa tremila euro in contanti.

Da quanto ricostruito dai carabinieri, che stanno indagando per furto aggravato, la banda è entrata in azione poco dopo l’una di notte di sabato. Per accedere all’interno della struttura hanno forzato e aperto il cancello automatico che si trova nella parte posteriore dell’edificio, vicino alla ferrovia. Dopodiché, aiutandosi con degli attrezzi da scasso, che però non sono stati ritrovati dai militari sul posto, hanno aperto la porta dell’ufficio del portalettere. A quel punto si sono diretti agli sportelli, ciascuno dei quali è dotato di una cassetta metallica che contiene i contanti per le operazioni. Ripulendo i contenitori uno ad uno, i malviventi sono riusciti a racimolare tremila euro. Non hanno però fatto in tempo a rovistare da altre parti – il caveau non è stato toccato – perché è scattato l’allarme, che tra l’altro, la banda aveva anche cercato di manomettere. Il tentativo, però, non era riuscito.

Sul posto si è precipitata la pattuglia dei carabinieri, ma i ladri erano già riusciti a far perdere le proprie tracce. I militari, tuttavia, hanno già acquisito diversi elementi utili alle indagini, comprese le immagini della videosorveglianza. Adesso stanno cercando di risalire agli autori del blitz. Oltre al denaro sparito dalle cassette, l’ufficio postale di Castelfiorentino ha subito diversi danni: cancello e porte sono da riparare e i contenitori porta contanti degli sportelli da sostituire. Ieri mattina l’ufficio di piazza Berlinguer non ha potuto svolgere il consueto servizio al pubblico, creando non pochi disagi ai cittadini che avevano bisogno di effettuare pagamenti, ritirare o spedire pacchi e corrispondenza.