Banda terrorizza Fucecchio: raid alle Poste, poi fanno saltare un bancomat

Fucecchio, 2 dicembre 2023 – Una notte di paura quella vissuta da Fucecchio. Con un doppio assalto, prima a una banca e poi alle Poste. Accade nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 dicembre. Sono i caravbinieri che indagano su questo raid che ha svegliato la città. Diversi i residenti che hanno chiamato i carabinieri sentendo il frastuono.

Il primo assalto alle 2.30, su attivazione della centrale di videosorveglianza delle Poste Italiane di Roma, che aveva rilevato l'attivazione del sistema d'allarme dell'ufficio postale di via Generale Dalla Chiesa. A intervenire, i carabinieri della Stazione di Fucecchio e del Radiomobile di Empoli. La banda, dopo aver forzato la porta antipanico sul retro, è entrata e ha cercato di aprire la cassaforte, non riuscendoci poiché è subito scattato l’allarme. Trovati oggetti da scasso.

Il secondo episodio alle 3.40 in via Sanminiatese. E’ stato fatto saltare il bancomat della Banca Popolare di Lajatico con una carica esplosiva. Qui i ladri sono riusciti a portare via circa 45mila euro, fuggendo. Sono stati alcuni residenti, sentito il boato, ad avvertire i carabinieri. L’esplosione ha danneggiato anche gli uffici della banca.