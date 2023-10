’Funny money’. Il palcoscenico è degli amatori

Il successo della prima nazionale di "L’autore ha abbandonato il gruppo" di Matteo Dall’olmo, e portato in scena dalla compagnia Unicorno, ha aperto domenica scorsa la rassegna teatrale "Di Quarconia", ma con lo spettacolo di domenica prossima che si apre ufficialmente l’11esima edizione del concorso regionale riservato alle compagnie teatrali amatoriali. Lo spettacolo della compagnia Unicorno era infatti fuori concorso. La prima a salire sul palco sarà la Zona Teatro Libero di Bottegone (Pt) che rappresenterà "Funny money", una commedia brillante in due atti scritta dal commediografo inglese Ray Cooney con la regia di David Bardi. Il protagonista della vicenda è un giovane impiegato che, per uno scambio di borse, si trova all’improvviso in mano due milioni di euro. Il primo istinto, visto che si tratta sicuramente di soldi che qualcuno prima o poi verrà a reclamare, è quello di andare a casa, prendere la moglie e fuggire il più lontano possibile, così da dare una svolta alla propria esistenza. A mettere a serio rischio questo suo intento, contribuisce in maniera decisiva l’arrivo di alcuni personaggi, tassisti, commissario di polizia e malviventi, che fanno scattare il gioco tragicomico della commedia.

La compagnia pistoiese è la veterana del concorso ‘leonardiano’, pluripremiata in tutte le varie sezioni, vincendo nel 2017 con lo spettacolo "L’uomo dal fiore in bocca e gli altri" di Luigi Pirandello per la regia di Giuseppe Golisano. Con quasi cinquanta anni di attività alle spalle, la compagnia ha un repertorio ricco, con spettacoli di tutti i generi. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 334 7066163, oppure se ne possono avere recandosi presso il Bazaar Cinelli di Vinci. Il prossimo appuntamento con la rassegna teatrale "Di Quarconia" sarà domenica 22 ottobre con lo spettacolo "Finché Berta non ci separi" di Meani e Bettazzi, a cura della compagnia Gli sconvolti.