Fucecchio, un'orchestra di 32 elementi omaggia i Coldplay

Un’orchestra di 32 elementi per omaggiare uno dei gruppi rock più famosi al mondo, peraltro attualmente in Italia con quattro date da tutto esaurito allo stadio San Siro Milano. Si aprirà con un omaggio alla band britannica dei Coldplay il cartellone di Lunatika, la rassegna estiva che inizia oggi e andrà avanti fino al 2 agosto a Fucecchio con un ricco programma di iniziative ed eventi promossi da Comune di Fucecchio, Centro Commerciale Naturale, Pro Loco, Exploring Fucecchio e Confesercenti Empolese Valdelsa. A partire dalle 21.15, l’alternative rock della band guidata da Chris Martin avvolgerà piazza Montanelli grazie al tributo realizzato dall’orchestra da camera fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, maestro di fama internazionale che solo con l’orchestra fiorentina ha tenuto oltre mille concerti in tutto il mondo.

Un evento ad ingresso gratuito, reso possibile grazie al contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Intesa SanPaolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, per il quale si prevede il tutto esaurito. L’omaggio al gruppo inglese vedrà impegnati 32 elementi, tra cui il pianista, compositore e arrangiatore Fernando Diaz.